Ue: Gentiloni, per Commissione è errore politico ritirare sostegno troppo presto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La comunicazione odierna riflette anche il consenso su alcune questioni politiche chiave emerse nelle nostre discussioni con gli Stati membri" come il fatto che "dovremmo gradualmente passare dalle misure di emergenza a quelle che sostengono il recupero e la resilienza, quando la situazione sanitaria lo consente" e che la politica di bilancio "dovrebbe rimanere agile e adattarsi efficacemente all'evolversi della situazione". Gentiloni ha sottolineato che bisogna "mantenere un mix equilibrato di politiche e che dovrebbe essere evitato un ritiro prematuro del sostegno". Così "oggi la Commissione afferma chiaramente che ritirare il sostegno troppo rapidamente sarebbe un errore politico. Il modo migliore per garantire la sostenibilità del debito pubblico, il modo migliore per ridurre il rischio di cicatrici e divergenze economiche, è sostenere la ripresa", ha aggiunto. (Beb)