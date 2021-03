Kosovo: Kurti (Vetevendosje) a inviato Ue Lajcak, dialogo con Serbia non può essere priorità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo, Philip Kosnett, ha dichiarato in precedenza di essere rimasto impressionato dai risultati delle elezioni del 14 febbraio in Kosovo, in cui il movimento Vetevendosje ha vinto con circa il 48 per cento dei voti, in base ai risultati preliminari. Kosnett ha detto che le elezioni sono state libere ed eque; a suo dire, c'è un grande desiderio in Kosovo di dare ad Albin Kurti e Vjosa Osmani la possibilità di formare il nuovo governo. "Sono rimasto molto colpito dai risultati delle elezioni. Sembrano essere libere, eque e si sono svolte in modo sicuro e professionale. Certo, ci sono alcune indagini in corso e ci sono sempre lezioni da imparare. Conosco Albin Kurti e Vjosa Osmani molto bene ora e penso sia chiaro che in Kosovo c'è un grande desiderio di dare loro la possibilità di formare il governo e guidare il Paese. Penso che abbiano la visione e l'energia e questo è un momento molto emozionante per il Kosovo", ha detto il diplomatico. (segue) (Alt)