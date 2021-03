Kosovo: inviato Ue Lajcak, con Kurti incontro positivo su dialogo con Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento Vetevendosje Kurti, probabile nuovo premier del Kosovo, ha spiegato di aver ribadito a Lajcak "che noi abbiamo vinto le elezioni e il nostro programma sarà incentrato su giustizia e occupazione, e ora siamo nel mezzo della pandemia del Covid-19. Non siamo contro il dialogo (tra Serbia e Kosovo), ma vogliamo colloquio basati su principi e ben preparati", ha chiarito Kurti parlando all'emittente televisiva "T7" dopo il colloquio con Lajcak. "Il dialogo non può essere la nostra prima o seconda priorità, in quanto abbiamo giustizia e occupazione. Non nego l'importanza del dialogo, per l'Ue, il Kosovo e la Serbia, così come per la regione balcanica, ma la cosa più importante è che questo dialogo sia ben preparato. Il dialogo dovrebbe essere sincero e senza le pressioni del tempo, ma rimaniamo impegnati ad un dialogo sostanziale", ha dichiarato il leader del Movimento Vetevendosje. Nella mattinata odierna Lajcak prosegue la sua visita a Pristina con un incontro con la presidente ad interim Vjosa Osmani. (Alt)