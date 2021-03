Kosovo-Serbia: diplomatico Usa Palmer, da dialogo progressi significativi ma serve riconoscimento reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi registrati nell'ambito del dialogo tra Serbia e Kosovo sono significativi ma alla fine sarà necessario il riconoscimento reciproco per arrivare alla normalizzazione dei rapporti. Lo ha detto il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, e inviato per i Balcani in una intervista all'emittente "KTV". Secondo Palmer, la trasparenza nel processo di dialogo è molto importante dato che "molte cose buone sono state ottenute finora nel dialogo". Su un possibile accordo tra Kosovo e Serbia nei prossimi mesi, come dichiarato dal rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, Palmer ha detto di non essere in grado di fissare un termine specifico, tuttavia ha aggiunto: "Condividiamo assolutamente l'obiettivo dei nostri partner europei per portare avanti questo processo rapidamente e con determinazione. Gli Stati Uniti vorrebbero vedere un accordo sulla piena normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo, un accordo giuridicamente vincolante, che apra un chiaro percorso verso l'Europa, sia per la Serbia che per il Kosovo. Questo è stato l'obiettivo degli Stati Uniti in più amministrazioni", ha dichiarato. "Idealmente, quell'accordo sarebbe incentrato sul riconoscimento reciproco, lo sosteniamo con forza. Miroslav Lajcak sta guidando questo processo, l'Ue sta guidando questo processo, gli Stati Uniti lo sostengono fortemente e incoraggeremo sia Belgrado che Pristina a impegnarsi seriamente e a portare avanti le cose il più rapidamente possibile", ha aggiunto il diplomatico Usa. (segue) (Seb)