Germania: sondaggio, Cdu-Csu in testa al 34 per cento, minimo da fine marzo 2020

- Alleanza democristiano-conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), l'Unione si conferma primo partito in Germania con il 34 per cento delle preferenze, in calo di un punto dalla scorsa settimana. Il risultato rappresenta il minimo dalla fine di marzo 2020. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dell'istituto demoscopico tedesco Forsa per l'emittente televisiva “N-tv”. In seconda posizione rimangono i Verdi, stabili al 19 per cento. Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) mantiene il terzo posto, invariato al 16 per cento. Formazione di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) recupera un punto punto e sale al 9 per cento. La Sinistra rimonta dal 7 all'8 per cento, mentre il Partito liberaldemocratico (Fdp) perde un punto e raggiunge il 7 per cento. Gli altri partiti sono fermi al medesimo risultato.(Geb)