Ambiente: Cingolani, concetto transizione non univocamente definito fra Stati

- “Il concetto di transizione ecologica non è univocamente definito fra gli Stati, anche fra paesi avanzati. Quindi la transizione va specializzata”. Lo ha affermato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso dell’evento “Verso la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Insieme per il futuro, un rilancio sostenibile per l’Italia”. “Bisogna trovare un percorso” per raggiungere gli obiettivi “ma specie in questo momento bisogna conciliare istanze molto diverse”, ha aggiunto ricordando che “più lavoro sul concetto di transizione più mi rendo conto quanto sia enorme da sviluppare”. (Rin)