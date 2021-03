Torino: spacciava dalla sua abitazione nel quartiere Santa Rita, arrestato 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza di Torino, nei giorni scorsi, ha arrestato un 30enne torinese per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un supermarket della droga quello che hanno scoperto i Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego, dopo un’indagine che ha portato al fermo dell’uomo. I militari delle Fiamme Gialle avevano rilevato un anomalo movimento di persone che entravano ed uscivano da uno stabile nel quartiere “Santa Rita”, a Torino, dove viveva il giovane, già noto agli investigatori per i suoi precedenti legati al mondo della droga.I sospetti sono stati confermati nel corso della perquisizione eseguita presso l’abitazione del soggetto dai Baschi Verdi, unitamente ai militari cinofili, proprio il fiuto del cane antidroga Joy, pastore belga addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti, che ha consentito di rinvenire, nascosti nella dispensa della cucina, 8 panetti di hashish pronti per essere tagliati e venduti, oltre ad un centinaio di grammi di marijuana per un totale di circa 700 grammi. (segue) (Rpi)