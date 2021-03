Torino: spacciava dalla sua abitazione nel quartiere Santa Rita, arrestato 30enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostanza stupefacente è stata sequestrata unitamente a 2000 euro in banconote e monete di piccolo taglio, frutto verosimilmente della vendita dello stupefacente. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti, altresì, bilancini elettronici per la pesatura, taglierini con lame di ricambio, nastro adesivo e bustine in plastica utilizzate per il “confezionamento” della droga da cedere agli acquirenti. L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere Lorusso-Cotugno di Torino a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Rpi)