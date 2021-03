Serbia: epidemiologo Kon, pronto a chiedere la chiusura di bar e ristoranti contro Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri Kon ha detto all'emittente "Rts" che la diffusione del Covid-19 in Serbia rende necessario un periodo di chiusura totale. Kon ha precisato che lo stato di emergenza non ha alternative "altrimenti scoppieremo come un palloncino". Kon ha così motivato la richiesta avanzata il primo marzo dalla parte medica dell'Unità di crisi di una chiusura di tutti gli esercizi tranne farmacie, negozi di alimentari e stazioni di rifornimento carburanti. Kon ha precisato che le misure restrittive adottate lo scorso fine settimana "non sono quelle" che la parte medica dell'Unità di crisi aveva chiesto anche nei giorni scorsi. "Abbiamo chiesto molto più nettamente che tutto fosse chiuso tranne alimentari, farmacie e benzinai, per interrompere la catena della trasmissione", ha detto Kon commentando la chiusura alle 14 per caffè e ristoranti stabilita nello scorso fine settimana. "La parte medica dell'Unità di crisi non può proporre altro, il peso della responsabilità in questa situazione deve essere assunto da tutta la società. La parte medica sa chiaramente che questa misura è un colpo all'economia, ma a prescindere da ciò, è un misura che protegge le vite e di questo dobbiamo parlare apertamente e pubblicamente. La proposta è che i contatti senza dispositivi di protezione debbano essere banditi, altrimenti ci spezzeremo e solo allora sarà chiaro cosa significa un collasso del sistema sanitario", ha detto l'epidemiologo. (segue) (Seb)