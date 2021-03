Serbia: epidemiologo Kon, pronto a chiedere la chiusura di bar e ristoranti contro Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito della variante inglese del virus, Kon ha precisato che "non è il ceppo dominante, ma è chiaramente presente" e possiede un potenziale di diffusione maggiore. "C'è una piccola percentuale di persone che mette in pericolo tutti gli altri. In una situazione del genere ci si sente frustrati perché anche i controlli sul campo non possono raggiungere l'obiettivo, non tutte le persone possono avere il proprio agente di polizia accanto", ha concluso l'epidemiologo. Il ripristino del coprifuoco e il divieto assoluto di contatti interpersonali sono fra le proposte della componente medica all'interno dell'Unità di crisi della Serbia contro il Covid-19. Secondo quanto spiegato nel corso di una conferenza stampa il primo marzo a Belgrado, le proposte saranno valutate dal governo per poter prendere una decisione in merito nei prossimi giorni. "L'unica opzione proposta dalla parte medica dell'Unità di crisi è il blocco assoluto, ovvero il coprifuoco e il divieto di contatto. Secondo i medici è il modo più opportuno per ridurre il numero dei contagi in sette-dieci giorni", ha spiegato il segretario alla Salute della provincia autonoma della Vojvodina, Zoran Gojkovic. (segue) (Seb)