Serbia: epidemiologo Kon, pronto a chiedere la chiusura di bar e ristoranti contro Covid (4)

- Il segretario provinciale ha aggiunto che l'Unità di crisi si riunirà nuovamente nei prossimi giorni per discutere la proposta. Secondo Gojkovic occorre tener conto della salute dei cittadini, ma al tempo stesso "pensare a come saremo in grado di sopportare, non solo economicamente, ma anche sotto tutti gli altri aspetti un nuovo blocco". Gojkovic ha poi sottolineato che in questo momento il fattore più importante è portare a termine con successo la vaccinazione della popolazione. Nella giornata di ieri il presidente Aleksandar Vucic ha commentato il dibattito dicendo di non ritenere "che siamo vicini allo stato d'emergenza", ma ha ribadito che è necessaria "disciplina" nel comportamenti per evitare la diffusione del virus. "Sarà però il governo a decidere. Tutti ci comportiamo in maniera irresponsabile, ma la gente è stufa. Devono lavorare. La nostra economia deve lavorare", ha detto Vucic. (Seb)