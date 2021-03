Antisemitismo: minacce social a Liliana Segre, due indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pensionato di 75 anni della provincia di Cagliari e una 40enne del Viterbese sono stati individuati dalla Polizia postale come gli autori dei commenti antisemiti più aggressivi nei confronti di Liliana Segre. La senatrice a vita è stata vaccinata al Fatebenefratelli di Milano il 18 febbraio e subito dopo era partita via social una valanga di minacce e insulti, tanto violenti da indurre la Procura della Repubblica di Milano ad aprire un fascicolo per minacce aggravate dalla discriminazione e dall'odio razziale. (Rem)