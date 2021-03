Credito: Dell'Olio (M5s), Draghi e Franco possono attivarsi per risarcimenti dopo sentenza Corte Ue su Banca Tercas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sentenza con cui la Corte di giustizia Ue ha certificato l’errore della Commissione Ue, che tra il 2014 e il 2015 si oppose al salvataggio di Tercas a opera del Fondo interbancario dei depositi nell’assunto sbagliato che l’operazione fosse un aiuto di Stato, adesso apre una strada che dobbiamo percorrere speditamente: quella dei risarcimenti all’Italia e ai risparmiatori". Lo comunica in una nota Gianmauro Dell’Olio, capogruppo M5s in Commissione bilancio del Senato. "Come riportato stamattina anche da alcuni organi di stampa - continua Dell'Olio - l’Italia può rivendicare il diritto a un risarcimento miliardario. Il Movimento 5 stelle, che vede in questa sentenza il riconoscimento di una battaglia condotta per anni, spesso in solitudine, auspica che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro dell’Economia, Daniele Franco, si attivino prontamente per rappresentare le istanze italiane in tal senso. E’ infatti opportuno ricordare che tra i ricorrenti nella causa contro la decisione sbagliata della Commissione figurava proprio la Banca d'Italia, di cui Draghi è stato governatore e Franco direttore generale. Nessuno meglio di loro, quindi, sa quanto sia stato nefasto e doloroso per i risparmiatori italiani, e pugliesi in particolare, quel grave errore di Bruxelles, che ha prodotto a cascata effetti negativi in primis sulla Banca Popolare di Bari, sulle quattro banche dell’Italia centrale, usate come cavie per l’applicazione del bail-in, e su tutte quelle venute dopo”, conclude.(Com)