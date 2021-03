Covid: Fd'I, docenti tagliati fuori da vaccinazione, scuola ancora discriminata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia da subito ha chiesto la vaccinazione per tutti coloro che operano nella scuola. Oggi, con la curva dei contagi che risale, le scuole che richiudono e con il sistema delle vaccinazioni fermo al palo, oltre 15mila docenti rischiano di non avere il siero anti covid-19". Così i deputati di Fratelli d'Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile scuola del dipartimento istruzione di Fd'I e vicepresidente commissione Cultura. "Questo perché titolari di posto in una provincia differente da quella di residenza, quindi, rifiutati dal sistema di prenotazioni on-line. Una situazione paradossale che va inevitabilmente a interfacciarsi con la bocciatura di un emendamento al decreto Milleproroghe, con il quale chiedevamo la mobilità straordinaria, anche in deroga al vincolo di permanenza nella provincia. È questo il cambio di passo annunciato dal nuovo governo?", concludono i deputati di Fd'I.(Com)