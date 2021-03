Zambia: donne nell'arte, Ambasciata d'Italia organizza giornata il 5 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della Giornata internazionale della Donna, l’Ambasciata d’Italia in Zambia ha organizzato un’iniziativa dedicata a promuovere il ruolo delle donne nell’arte: il 5 marzo si terrà una mostra di artiste zambiane e un webinar dal titolo “Women in Art History” che potrà essere seguito sia su piattaforma digitale sia in presenza presso il Centro Culturale Italo – Zambiano di Lusaka (Zicc). Lo riferisce in una nota l'Ambasciata d'Italia a Lusaka. La manifestazione è realizzata in collaborazione con la galleria d’arte contemporanea “The Chena Art Gallery” di Lusaka che allestirà una mostra di opere di artiste zambiane presso lo Zicc aperta fino all’8 marzo. Al webinar interverrà, in collegamento dall’Italia, la professoressa Consuelo Lollobrigida, storica dell'arte presso l'Università La Sapienza di Roma e l'Università dell'Arkansas di Roma, la quale terrà una lecture accompagnando i partecipanti nella scoperta del ruolo fondamentale che le donne hanno avuto nello sviluppo dell’arte: tra le altre, Suor Plautilla Nelli, che riuscì ad affermare la sua bottega conventuale nella Firenze dei Medici, la pittrice barocca Artemisia Gentileschi, che conobbe e imitò Caravaggio, lo spirito libero Elisabeth Vigèe le Brun, che attraversò l’Europa sconvolta dalla Rivoluzione Francese, Rosa Bonheur, che incarnò un nuovo modello di artista, la cosmopolita Tamara de Lempicka, forte e volitiva, e Frida Khalo, che fece del suo lavoro pittorico un atto politico. (segue) (Com)