Rai: Pd, avviare subito procedure per nuovo Cda, no a proroga

- "Chiediamo ai presidenti Casellati e Fico di avviare quanto prima le procedure previste dalla legge per il rinnovo dei quattro membri del Cda di nomina parlamentare, pubblicando i bandi per la presentazione delle candidature". È quanto chiedono i componenti Pd della Commissione di Vigilanza Rai - a partire dalla capogruppo Valeria Fedeli e proseguendo con i parlamentari Flavia Piccoli, Michele Bordo, Francesco Verducci e Andrea Romano - ricordando che "i presidenti di Camera e Senato possono procedere con la pubblicazione dei bandi per le candidature già dal 1 marzo, ovvero 60 giorni prima della scadenza del mandato previsto con l'approvazione del bilancio in programma entro il prossimo 30 aprile. Per il Partito democratico è fondamentale rispettare la regolarità dei tempi di rinnovo del Cda, escludendo con nettezza qualsiasi ipotesi di proroga: una posizione, la nostra, che l'allora ministro dell'Economia Roberto Gualtieri mise in chiaro dinanzi al Parlamento". "La Rai ha urgente e assoluto bisogno di un rilancio - concludono gli esponenti Pd - a partire dal rinnovo della sua governance. Il Parlamento farà la sua parte con responsabilità e velocità, e siamo sicuri che i Presidenti di Camera e Senato vorranno accogliere questa nostra raccomandazione". (Com)