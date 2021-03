Ambiente: Cingolani, guardare al futuro con ottica prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo guardare al futuro con l’ottica di prevenire. Serve un’analisi del rischio di tutto quello che facciamo”. Ne è convinto il ministro della Transizione ecologica , Roberto Cingolani, nel corso dell’evento “Verso la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Insieme per il futuro, un rilancio sostenibile per l’Italia”. Per la prevenzione “bisogna utilizzare anche le nuove tecnologie”, ha aggiunto ricordando che su questo l’Italia deve “giocare un ruolo importante in Europa per condividere questa sensibilità”. (Rin)