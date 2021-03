Covid: mascherine e camici non certificati per la protezione civile del Lazio, 3 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andelko Aleksic 41 anni, Vittorio Farina 65 anni, già attivo nel settore della carta stampata e Domenico Romeo 51 anni sono indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata nonché, Aleksic e Farina, anche per traffico di influenze illecite. Ai tre, questa mattina i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Roma hanno notificato l’ordinanza di applicazione di misure cautelari degli arresti domiciliari firmate dal Gip del Tribunale capitolino, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma. Inoltre i finanzieri hanno effettuato un sequestro preventivo per un importo di quasi 22 milioni di euro, a carico dei 3 arrestati e della società milanese European Network Tlc Srl, nei cui confronti è stata emessa la misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. A seguito di una segnalazione dell’Agenzia regionale della Protezione civile del Lazio alla Procura della repubblica di Roma, i Finanzieri del gruppo Tutela spesa pubblica del nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno ricostruito le vicende relative alla fornitura di 5 milioni di mascherine Ffp2 e 430mila camici alla Regione Lazio da parte della European network tlc nella prima fase dell’emergenza sanitaria (tra marzo e aprile 2020), per un prezzo complessivo di circa 22 milioni di euro. (segue) (Rer)