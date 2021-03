Rai: Anzaldi (Iv), urgente e indifferibile Fico-Casellati pubblichino avvisi nuovo Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo Italia Viva, ora anche il Pd chiede giustamente ai presidenti delle Camere il rispetto della legge per il rinnovo dei vertici Rai. E' quindi ancora più urgente e indifferibile che i presidenti Fico e Casellati pubblichino gli avvisi per la selezione dei nuovi consiglieri, come avrebbero dovuto già fare fin dal primo marzo e come avevo chiesto con la lettera che ho inviato a Fico a inizio settimana". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. "Ora sono due i partiti della maggioranza di governo - prosegue Anzaldi - che chiedono il pieno rispetto delle scadenze e dicono no ad atteggiamenti dilatori che potrebbero nascondere il tentativo di arrivare ad una illegittima proroga degli attuali vertici. Un tentativo stigmatizzato anche su un quotidiano non certo di centrosinistra come 'Il Tempo' dal vicedirettore Francesco Storace. Il Parlamento e il Governo Draghi hanno il dovere di agire per restituire al servizio pubblico una governance davvero di garanzia", conclude.(Rin)