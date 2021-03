Lombardia: da oggi ripartono i corsi di media education del Corecom nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi e sino a fine di maggio ripartono i corsi di media education del Corecom Lombardia nelle scuole lombarde. lo comunica una nota del onsiglio regionale in cui si spiega che l’offerta formativa, in modalità e-learning, copre le principali tematiche connesse alla comunicazione online, fornendo così ai più giovani i giusti strumenti per navigare in internet in modo consapevole. “Lo sviluppo della società dell’informazione - spiega la Presidente Corecom Marianna Sala presentando l’iniziativa - richiede a tutti, a partire dai più giovani, di acquisire le competenze e le capacità di comprensione che consentano ai ‘cittadini digitali’ di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Per questa ragione, il Corecom Lombardia intende proseguire anche quest’anno l’impegno sui temi della media education, innovando contenuti e modalità di svolgimento dei propri corsi”. I corsi, articolati nella forma di laboratori didattici interattivi, saranno l’occasione per approfondire i contenuti delle nove video-lezioni (disponibili sul canale Youtube del Corecom Lombardia) e il materiale didattico inviato nelle scorse settimane alle scuole che hanno aderito al progetto. (segue) (Com)