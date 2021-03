Lombardia: da oggi ripartono i corsi di media education del Corecom nelle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corsi sono completamente gratuiti per le scuole e ogni anno l’adesione è sempre maggiore. In questo momento di pandemia, la scelta più logica è stata quella di trasformare i corsi in presenza con una offerta in dad, modalità con cui i ragazzi hanno preso ormai dimestichezza. Le scuole lombarde ad aver fatto richiesta sono oltre 50, con più 2.000 di studenti coinvolti. I relatori sono docenti dell’Università degli Studi di Milano, avvocati dell’ordine di Milano e giornalisti nonché alcune Associazioni aderenti all’Osservatorio Media e Minori del Corecom, tra cui Fondazione Carolina Onlus e FarexBene Onlus. Gli esperti coinvolti si alterneranno nei corsi presso le scuole a seconda del tema prescelto: disinformazione e fake news; cyberbullismo; uso consapevole di internet. (Com)