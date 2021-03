Repubblica Ceca: Covid, da oggi tamponi obbligatori nelle imprese con oltre 250 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese della Repubblica Ceca con oltre 250 dipendenti devono sottoporli a tamponi anti Covid da oggi. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk", spiegando che la misura entrata in vigore oggi prevede un test sul personale che non lavora da casa entro il 12 marzo e poi altri test con cadenza settimanale. Il ministero dell'Industria e del Commercio specifica che per il momento l'obbligo non coinvolge i lavoratori pubblici. Il governo raccomanda di affidarsi a medici o squadre di sanitari esterni ma anche i test autonomi sono ammessi. Nel primo caso le spese sono coperte dall'assicurazione sanitaria, mentre nel secondo lo Stato contribuisce con 60 corone (poco più di 2 euro) a lavoratore. Le imprese con un personale tra le 50 e le 249 persone dovranno comunque fare anch'esse un test a partire da venerdì e completarli entro il 15 marzo. (Vap)