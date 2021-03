Scuola: Gelmini, governo agirà con congedi parentali e potenziamento Dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce della chiusura delle scuole in alcuni territori “il governo dovrà agire su due fronti: il primo è quello dei congedi parentali, anche retroattivi. L’altra sfida è quella della didattica a distanza: abbiamo bisogno di potenziare la Dad, specie al sud, dando supporti informatici a famiglie ed insegnanti”. Lo ha chiarito il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche del ministero davanti alla commissione per le Questioni regionali. Con il Mef “stiamo studiando il modo per far sì che anche a livello di restrizioni regionali scatti un adeguato ristoro”, ha aggiunto. (Rin)