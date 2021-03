Covid: Gelmini, apprezzato sforzo Azzolina di tenere scuole aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una cosa ho apprezzato dalla ministra Azzolina, ovvero lo sforzo fatto per tenere le scuole aperte il più possibile". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, in audizione in Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle linee programmatiche del suo dicastero. Sulle scuole "il parere del Cts è stato inequivocabile. La variante inglese porta ad una proliferazione dei contagi in alcune zone circoscritte che ci preoccupano e ha suggerito di chiudere le scuole in zona rosse. Stiamo provando a tenere aperte le scuole dove possibile", ha aggiunto il ministro.(Rin)