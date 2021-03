Bosnia-Italia: primo concorso amatoriale “Sanremo giovani” in collaborazione con licei del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti canteranno, suoneranno e si presenteranno attraverso video clip girati autonomamente, pubblicati sulla pagina Facebook dell'ambasciata "ItalyinBiH". Una giuria composta da professionisti del settore deciderà i primi tre classificati, e chi otterrà più "like" sulla nostra pagina Facebook dal 4 al 7 marzo riceverà un premio speciale. Il concorso è lanciato congiuntamente al programma radiofonico Radio Italia, promosso dall'Ambasciata all'inizio della pandemia per superare il vuoto di eventi e ora promosso da 7 stazioni in altrettante citta' della Bosnia Erzegovina. (Com)