Covid: Gelmini, servono collaborazione e logistica per accelerare su vaccini, nuova venerdì riunione

- "Il grande tema è quello dei vaccini e serve una forte collaborazione fra Protezione civile, struttura commissariale e l’ambito sanitario regionale. Ma oggi abbiamo comunque una difficoltà nel reperimento dei vaccini”. Lo ha chiarito il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche del ministero davanti alla commissione per le Questioni regionali. Risolto questo problema rimane “il tema della logistica, dell’aumentare i punti di somministrazioni”, ha aggiunto ricordando che venerdì ci sarà una nuova riunione per discutere della campagna vaccinale con le Regioni, il neo commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, il neo capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio ed i rappresentanti delle Regioni. Sulla logistica “serve una sinergia forte tutti i soggetti coinvolti per trovare un metodo. Vedremo quale sarà il modello italiano per accelerare la campagna vaccinale”. (Rin)