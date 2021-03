Cina: prossima sessione Assemblea nazionale del popolo inizierà il 5 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sessione, i consulenti politici produrranno un rapporto sul lavoro del Comitato permanente del Comitato nazionale del Ccppc e un rapporto sulla gestione delle proposte dei consulenti. I consiglieri politici siederanno alla quarta sessione della 13ma Assemblea nazionale come partecipanti senza diritto di voto, ascoltando e discutendo rapporti e la bozza del 14mo piano quinquennale (2021-2025) per l'economia nazionale e lo sviluppo sociale. Il Ccppc avanza proposte riguardanti la politica, l'economia e gli affari sociali. Ha comitati regionali in tutto il Paese e un comitato nazionale. (Cip)