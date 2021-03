Iraq: razzi colpiscono base aerea di Ain al Assad che ospita forze Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 13 razzi hanno colpito questa mattina la base aerea irachena di Ain al Assad che ospita militari statunitensi inquadrati nella Coalizione internazionale contro lo Stato islamico e soldati iracheni. Lo riferiscono fonti della sicurezza dell’Iraq. Finora non sono state registrate vittime. Quello odierno è il secondo attacco missilistico in Iraq contro basi della Coalizione internazionale e giunte a pochi giorni dalla storica visita del Papa in Iraq prevista dal 5 all’8 marzo. (segue) (Irb)