Spagna: Elena e Cristina, sorelle del re Felipe si vaccinano in anticipo negli Emirati

- Elena e Cristina di Borbone, sorelle del re di Spagna Felipe VI, si sono vaccinate contro il Covid-19 negli Emirati Arabi Uniti approfittando di un viaggio per vedere il padre, Juan Carlos. Il re emerito, infatti, si trova ad Abu Dhabi dallo scorso agosto. In questo modo Elena e Cristina hanno di fatto "anticipato" la lista di attesa che avrebbero dovuto seguire in Spagna. Come riferisce il quotidiano "El Confidencial", lo stesso re emerito si era già vaccinato nei giorni scorsi. La Casa reale ha rifiutato di commentare la notizia, anche se ha ricordato che si tratta di una questione che non "riguarda" direttamente il sovrano e che il re "non è responsabile delle azioni delle sue sorelle". A tal proposito, dal palazzo della Zarzuela (residenza della famiglia reale) hanno chiarito che sia il re che tutto il resto della famiglia saranno vaccinati "quando toccherà a loro".(Spm)