Lazio: vicina alleanza Pd-M5s, Zingaretti "intesa che guarda al futuro", e anche a Roma si spinge su patto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il passare del tempo, e dopo l'unione al governo, l'ipotesi di alleanza tra Pd e M5s anche in Regione Lazio diventa sempre più concreta. L’ultimo atto, la presentazione dell'ordine del giorno dal segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, nel corso della direzione regionale di ieri, che definisce l'intesa Pd-M5s in regione. Il testo sarà votato online oggi, fino alle 12. "Un passo in avanti coraggioso e necessario: un rafforzamento politico della maggioranza di centrosinistra alla Regione Lazio, che porterà anche un rafforzamento numerico in Consiglio regionale". Un passaggio fondamentale per il governatore del Lazio e segretario Pd, Nicola Zingaretti, per il quale "la decisione di questi giorni guarda al futuro, anche alle scelte che dovremo fare. Dalla Regione noi costruiamo un modello di un possibile nuovo centrosinistra, in cui il Pd è il principale protagonista: un credibile argine alle destre per vincere nei comuni", aveva detto Zingaretti durante la direzione, sottolineando che questa nuova alleanza "sicuramente renderebbe competitiva la futura sfida alle regionali". (segue) (Rer)