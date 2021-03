Lazio: vicina alleanza Pd-M5s, Zingaretti "intesa che guarda al futuro", e anche a Roma si spinge su patto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il segretario Pd l'apertura al M5s "è un passaggio utilissimo perché dà alla Regione una grande forza, che già c'era, ma a questa prospettiva di governo dà un respiro che proietta nel futuro. Si ritorna a combattere per vincere ovunque. Anche in quei territori del sud del Lazio che sono sempre più difficili e nei capoluoghi dove abbiamo perso. Questo si può fare solo se rilanciamo il Partito democratico e nei sistemi maggioritari con alleanze competitive. L’obiettivo è dare stabilità a un sistema e rafforzare la competitività della coalizione del centrosinistra. Il progetto è un grande Pd in un’alleanza competitiva - ha ribadito Zingaretti -. Questo passaggio rafforza la Regione che era già stabile, ma soprattutto la proietta verso il futuro". (segue) (Rer)