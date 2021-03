Lazio: vicina alleanza Pd-M5s, Zingaretti "intesa che guarda al futuro", e anche a Roma si spinge su patto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio bisogna continuare a investire sulla transizione ecologica e digitale, sui diritti sociali, sulla credibilità delle istituzioni. Da questo punto di vista, anche per noi, il Recovery fund è un'occasione che va gestita al meglio. E va fatto insieme". L'accordo, continua il documento "è utile e giusto per i cittadini del Lazio, ma è importante anche per le prossime occasioni elettorali, a cominciare dalle Amministrative che si terranno da qui a qualche mese. Il formarsi di un campo largo di centrosinistra in Regione, insieme al Movimento 5 Stelle, può essere foriero di positivi effetti per battere le destre", si legge nel testo presentato da Astorre. Il riferimento è al Conte 2, "un momento determinante per il futuro del Paese e un punto di svolta anche nel rapporto fra centrosinistra e M5s in un’ottica di maggiore e comune responsabilità e nella consapevolezza dell’importanza di un fronte comune per battere le destre sovraniste". (segue) (Rer)