Lazio: vicina alleanza Pd-M5s, Zingaretti "intesa che guarda al futuro", e anche a Roma si spinge su patto (6)

- La stretta dell’alleanza, già saldata al governo e alle battute d'arrivo in Regione, potrebbe muovere anche i fili degli accordi su Roma in vista delle elezioni amministrative del 2021. La fronda del M5s romano, guidata dai consiglieri capitolini Angelo Sturni, Marco Terranova, Enrico Stefàno, Donatella Iorio e dal consigliere del Municipio II Paolo Tabacchi, torna a chiedere di trovare un accordo con la coalizione del centrosinistra fin dal primo turno e di "aprirsi alla città e non isolarsi nelle nostre piattaforme", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook "Il piano di Roma". "Credo che il Movimento 5 stelle romano sia ormai maturo per sedersi al tavolo con altre forze politiche – aveva spiegato Sturni, interpellato da "Agenzia Nova" -. È necessario costruire un programma con le altre forze, dal primo turno per trasparenza e coerenza nei confronti della città". (segue) (Rer)