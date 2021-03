Lazio: vicina alleanza Pd-M5s, Zingaretti "intesa che guarda al futuro", e anche a Roma si spinge su patto (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i cinque rappresentanti della fronda "per Roma 2021 il Movimento non dovrebbe chiudersi all'interno delle sue piattaforme, ma dovrebbe sviluppare una proposta politica a partire da una fase di ascolto della città, aprendosi alla società civile" e il M5s non deve "porre in essere atteggiamenti di chiusura o isolamento ma portare avanti con trasparenza e coerenza questo progetto. Per questo - conclude il post che si legge sulla pagina Facebook Il piano di Roma - auspichiamo che non vi siano forzature, accelerazioni o giochi di palazzo anche sulla stesura del programma che potrebbero minare il percorso di rifondazione avviato nell'interesse della comunità del Movimento 5 stelle". Sull'alleanza romano resta però il nodo Raggi. La sindaca ha chiesto al M5s di votare su piattaforma Rousseau per la sua ricandidatura e ha ottenuto l'appoggio di diversi esponenti di peso, tra cui il fondatore Beppe Grillo, ma la votazione non è ancora stata convocata e, soprattutto, il Movimento 5 stelle si sta ridisegnando con l'ingresso di Giuseppe Conte che sulla partita delle amministrative di Roma non si è ancora espresso. (Rer)