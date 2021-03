Turismo: Gelmini, serve nuova governance per settore montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche del ministero davanti alla commissione per le Questioni regionali, ha ribadito la necessità di “una nuova governance sulla montagna ed anche una nuova fiscalità”. “E’ evidente che in queste aree la stagione si è conclusa con un nulla di fatto. Per questo - ha aggiunto - il decreto sostegno deve contenere risorse per ristorare e risarcire tutto il comparto della montagna”. (Rin)