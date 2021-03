Recovery: Gelmini, no risorse a pioggia ma forte progettualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Recovery fund non deve essere l’occasione per dare risorse a pioggia” ma deve contenere “una progettualità molto forte per cui devono essere protagoniste regioni e comuni”. Così il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche del ministero davanti alla commissione per le Questioni regionali. “Non bisogna disperdere le risorse in mille rivoli”, ha poi aggiunto. (Rin)