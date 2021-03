© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche del ministero davanti alla commissione per le Questioni regionali ha voluto sottolineare come "l’unica alternativa" al sistema di colorazione per fasce di rischio delle regioni "rimarrebbe il lockdown" che "non è una cosa che ricordiamo con molto piacere". (Rin)