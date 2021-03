Armenia-Azerbaigian: inviato diaspora Sinanyan, Baku detiene ancora oltre cittadini armeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian detiene oltre cento cittadini armeni e il ritardo nella risoluzione di questo problema rinvia l'avvio di un dialogo tra Erevan e Baku. È quanto affermato dal plenipotenziario dell'Armenia per le questioni della diaspora, Zare Sinanyan, in un'intervista all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Sinanyan ha osservato che durante la sua visita in Russia, svoltasi dal 24 febbraio al 2 marzo, ha discusso di questo problema con il viceministro degli Esteri della Federazione Russa, Andrei Rudenko. "La questione più importante per noi è il ritorno dei prigionieri di guerra armeni e dei detenuti dall'Azerbaigian. Ho discusso di questo problema in una riunione al ministero degli Esteri russo. So che ce ne sono più di un centinaio, ma non ho un dato specifico. Stiamo conducendo un dialogo inclusivo, perché vogliamo anche scoprire quante persone si trovavano sotto la prigionia azerbaigiana e loro lo sanno certamente”, ha detto Sinanyan. “In seguito alle ostilità, è chiaro che abbiamo un elenco di persone che sappiamo che si trovano in Azerbaigian e c'è anche un elenco dei dispersi i cui numeri cambiano costantemente", ha aggiunto. (segue) (Rum)