Armenia-Azerbaigian: inviato diaspora Sinanyan, Baku detiene ancora oltre cittadini armeni (2)

- Secondo Sinanyan, l’Armenia auspica che Mosca continui a contribuire alla soluzione di questo problema. "Ci auguriamo che saremo in grado di raggiungere il nostro obiettivo grazie alla collaborazione con la Federazione Russa. La parte russa ha assicurato che avrebbe contribuito alla soluzione di questo problema, e ci fidiamo di loro. Il ritardo in questo problema rinvia l'avvio di un dialogo tra Armenia e Azerbaigian", ha detto Sinanyan. La scorsa settimana il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, ha detto nel corso di una conferenza stampa con vari media internazionali che Baku ha consegnato tutti i prigionieri di guerra a Erevan. Lo scambio di tutti i prigionieri di guerra è una delle condizioni inserita nella dichiarazione trilaterale siglata lo scorso 9 novembre da Russia, Armenia e Azerbaigian sulla cessazione delle ostilità in Nagorno-Karabakh. (Rum)