Francia: Covid, nuovo Consiglio di difesa sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina in Francia si tiene il Consiglio di difesa sanitaria per esaminare nuove eventuali restrizioni da applicare nei 20 dipartimenti posti sotto "sorveglianza rafforzata" a causa della forte presenza del coronavirus. Tra questi c'è quello del Pas-de-Calais, dove la prefettura chiede una serrata da applicare per i prossimi tre fine settimana. "La situazione è grave", ha detto Natacha Bouchart, sindaca di Calais, al quotidiano "La Voix du Nord", spiegando che le restrizioni possono "salvare delle vite" anche se è necessario accelerare le vaccinazioni.(Frp)