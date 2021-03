Sardegna: fondi Recovery, Solinas, puntiamo su progetti condivisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale è disponibile a "definire assieme alle forze politiche del Consiglio regionale, le forze sociali, le università sarde, quattro o cinque grandi progetti realmente innovativi di portata tale da determinare una vera e propria rivoluzione in termini di innovazione, di riqualificazione verde della nostra Isola, di aumento del Pil" e ad accantonare anche integralmente tutti i 206 progetti presentati dalla Regione a dicembre per ottenere i finanziamenti del Recovery Fund. È la linea tracciata dal presidente della Regione Christian Solinas nel corso del dibattito in Consiglio regionale sugli interventi finanziabili con le risorse del Recovery fund, divisi nelle sei macro-aree previste dal 'Piano nazionale di Ripresa e Resilienza'. In buona sostanza Solinas mira a creare un gruppo di lavoro che dia rappresentanza a tutte le forze politiche del Consiglio regionale, da insediarsi immediatamente, per mettere a punto una progettualità vincente basata su 4-5 grandi linee d'azione strategiche da presentare al presidente Daghi, e capaci di disegnare uno scenario di prospettiva e rilancio concreto della Sardegna. (segue) (Rsc)