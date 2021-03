Spagna: Covid, governo e Regioni studiano misure comuni in vista della Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute spagnolo e le Comunità autonome studieranno oggi un piano di misure condiviso in vista delle vacanze pasquali per evitare che le festività si trasformino in una nuova occasione per un aumento dei contagi. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", il ministero della Salute raccomanda di estendere a Pasqua alcune delle restrizioni in vigore, come il mantenimento della chiusura perimetrale delle Comunità e le limitazioni alla mobilità, per raggiungere l'obiettivo di ridurre l'incidenza cumulativa sotto i 50 casi ogni 100 mila abitanti. La ministra della Salute, Carolina Darias, nei giorni scorsi ha lanciato un appello alla "prudenza, alla responsabilità ed al buon senso", chiarendo che pur essendo "sulla strada giusta" non è possibile "rilassarsi". (Spm)