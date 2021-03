Bolivia: crollo all'università di El Alto, almeno cinque studenti perdono la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque studenti hanno perso la vita presso l'Università pubblica di El Alto (Upea) vicino a La Paz, in Bolivia, precipitando dal quarto piano a causa del cedimento di un corrimano. L'incidente è avvenuto ieri, 2 marzo, presso la facoltà di Scienze economiche dell'ateneo. Immagini dell'incidente, ripreso in video, mostra una folla di studenti accalcati su una balconata interna dell'edificio universitario, apparentemente coinvolti in una lite al culmine di una assemblea studentesca. L'improvviso cedimento della balconata ha fatto precipitare nel vuoto diversi studenti: secondo il ministro dell'Interno, Eduardo Del Castillo, il bilancio provvisorio dell'incidente è di cinque vittime e almeno tre feriti gravi. (Brb)