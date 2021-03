Myanmar: nuovi capi d'imputazione a carico del presidente deposto Myint (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media di Stato del Myanmar hanno riferito che il ministro degli Esteri nominato dalla giunta militare birmana, Wunna Maung Lwin, ha preso parte alla riunione dei suoi omologhi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), che hanno tenuto un incontro straordinario ieri, 2 marzo, proprio per fare il punto del golpe in quel Paese dell'Asia Meridionale. Durante l'incontro Lwin ha "scambiato opinioni in merito a questioni regionali e internazionali". Il quotidiano birmano "Global New Light" non menziona la ragione primaria dell'incontro, ma sostiene che il ministro birmano abbia presentato ai suoi omologhi "le irregolarità di voto" che avrebbero macchiato le elezioni parlamentari dello scorso novembre, vinte a larga maggioranza dalla Lega nazionale per la democrazia (Nld) di Aung San Suu Kyi. Lwin avrebbe anche illustrato i piani della giunta militare per i prossimi mesi, e il calendario che a detta del governo militare dovrebbe condurre a nuove elezioni al termine di un periodo di emergenza nazionale di un anno. (segue) (Inn)