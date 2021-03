Usa: la Camera riprende le indagini sulle dichiarazioni dei redditi di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per la supervisione e la riforma, principale comitato investigativo della Camera dei rappresentanti Usa, ha ripreso le indagini in merito alle presunte irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi dell'ex presidente Donald Trump. La Commissione ha emesso una nuova richiesta di accesso agli atti, come confermato ieri, 2 marzo, dal consigliere generale della Camera, l'ex procuratore Douglas Letter. La scorsa settimana la Corte Suprema degli Stati Uniti ha spianato la strada all'accesso agli atti fiscali di Trump da parte dell'Ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan. Il Congresso a maggioranza democratica si batte da anni per ottenere l'accesso a otto anni di resoconti fiscali dell'ex presidente. (segue) (Nys)