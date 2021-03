Thailandia-Laos: riaprono al commercio tre valichi di confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha approvato oggi, 3 marzo, la riapertura al traffico commerciale di tre valichi di confine con il Laos. Lo ha annunciato una portavoce del governo thailandese, Ratchada Thanadirek. "I tre checkpoint di confine erano stati chiusi per prevenire la diffusione della Covid-19 durante la prima ondata pandemica", ha ricordato la portavoce. "Si tratta dei punti di transito di Paek Saeng a Ubon Ratchathani, Chiang Khan a Loei e Hai Soke a Nong Khai", ha aggiunto la funzionaria. Il governo ha decretato la riapertura accogliendo una proposta in tal senso da parte del Comitato consultivo congiunto pubblico-privato, che ha identificato tale iniziativa come una misura a basso rischio per il sostegno all'attività economica transfrontaliera e alle esportazioni. La portavoce del governo ha precisato che la riapertura "si applicherà solamente al trasporto di merci e prodotti", e che "rigide misure di prevenzione pandemica verranno applicate agli ingressi". Secondo i dati forniti dal dipartimento per il Commercio estero della Thailandia, l'interscambio tra quel Paese e il Laos è ammontato a 156 miliardi di baht (circa 5,1 miliardi di dollari) nei primi 10 mesi del 2020, in calo del 5,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Fim)