Corea del Nord: Pyongyang avrebbe edificato strutture per celare armi nucleari

- Una serie di recenti immagini satellitari esibirebbe tentativi da parte della Corea del Nord di celare una struttura destinata allo stoccaggio di armi nucleari. lo riferisce l'emittente "Cnn", che fa riferimento ad immagini satellitari prodotte da Maxar, una società statunitense specializzata in tecnologia spaziale. L'analisi delle immagini ha portato all'individuazione di nuove strutture presso il sito nordcoreano di Yongdoktong, che si presume possano servire a nascondere gli ingressi ad un sito sotterraneo per lo stoccaggio di armamenti. Secondo fonti anonime dell'intelligence Usa citate dalla "Cnn", "Yongdoktong è già stato identificato dall'intelligence statunitense come un sito sospetto per lo stoccaggio di armi nucleari, e si ritiene sia ancora utilizzato a tal fine". Per il momento, ammettono però le fonti citate dalla "Cnn", l'utilizzo delle nuove strutture può essere solamente oggetto di supposizioni. (segue) (Nys)