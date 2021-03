Usa: Biden accetta ritiro nomina Tanden per l’Ufficio gestione e bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accettato il ritiro di Neera Tanden dalla nomina a capo dell’Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca, uno dei ruoli più delicati della nuova amministrazione. E’ quanto si legge in una nota ufficiale della Casa Bianca. “Ho il massimo rispetto per i suoi risultati, la sua esperienza e i suoi consigli, e non vedo l'ora di vederla servire in un ruolo nella mia amministrazione”, spiega il presidente nel comunicato. Le incognite sulla nomina della funzionaria di origini indiane erano già forti da inizio settimana scorsa, quando senatori repubblicani considerati moderati come Susan Collins e Mitt Romney hanno annunciato di non avere intenzione di votare a favore. Alla Tanden viene rimproverata in particolare la fervente attività sui social network: negli scorsi anni la donna aveva frequentemente attaccato l’ex presidente Donald Trump e molti esponenti repubblicani, tra i quali la stessa Collins definita “la peggiore”. Durante le sue audizioni in Senato, la Tanden si è scusata per i messaggi pubblicati su Twitter, oltre un migliaio dei quali sono stati cancellati nei giorni antecedenti la nomina.(Nys)