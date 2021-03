Usa: Schumer, accuse contro governatore Cuomo “molto preoccupanti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza democratica al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ha definito "molto preoccupanti" le accuse di molestie sessuali contro il governatore di New York, Andrew Cuomo, senza tuttavia chiedere le dimissioni di quest’ultimo. "Le accuse fatte dalla signora Ruch, dalla signora Boylan e dalla signora Bennett sono serie, molto preoccupanti. Queste donne devono essere ascoltate. Ho sempre creduto che le molestie sessuali non siano accettabili, non devono esserlo", ha spiegato Schumer riferendosi alle tre donne che accusano Cuomo di comportamenti inappropriati. (segue) (Nys)