Usa: Schumer, accuse contro governatore Cuomo “molto preoccupanti” (2)

- La 33enne Anna Rouch ha dichiarato al "New York Times" di aver subito molestie dal governatore durante un matrimonio nel settembre 2019. Il primo marzo la deputata Kathleen Rice è divenuta la prima esponente del Partito democratico a chiedere pubblicamente le dimissioni del governatore, che è al centro di polemiche anche per le morti nei centri per anziani causate dalle politiche di gestione della pandemia da parte della sua amministrazione. Cuomo si è scusato domenica, 28 febbraio, dopo le accuse di molestie sessuali rivoltegli da due sue ex collaboratrici. Il governatore, che negli scorsi anni è stato uno tra i più convinti sostenitori del movimento "Me Too" e della necessità di "credere a tutte le donne", ha categoricamente respinto le accuse di molestie nei giorni scorsi, ma alcuni degli elementi presentati a sua discolpa hanno confermato in parte le circostanze denunciate da una delle sue accusatrici, Lindsey Boylan. Ieri Cuomo ha ammesso che alcune delle sue interazioni con donne del suo staff "potrebbero essere state insensibili o troppo personali", ma ha negato di aver "mai toccato in modo inappropriato chicchessia". (Nys)